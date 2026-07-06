Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sa buong buhay ko ay wala akong nakitang ganito
Aktibistang media ng Russia:
Hindi pa ako nakakita ng ganito sa buong buhay ko. Ang mga mamamayan ng Islamic Republic of Iran ay nagbangon para sa kanilang bayan at sa kasalukuyan ay nagpapaalam sa kanilang pinuno sa kanyang huling paglalakbay.
Ito ang mga larawang itatala sa kasaysayan. Nawa'y ingatan ng Diyos ang mga mamamayan ng Islamic Republic of Iran.
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