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Chay-Boz: Isang dagat ng mga tao sa Tehran

6 Hulyo 2026 - 18:37
News ID: 1836588
Chay-Boz: Isang dagat ng mga tao sa Tehran

Chay-Boz: Isang dagat ng mga tao sa Tehran.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Chay-Boz: Isang dagat ng mga tao sa Tehran

Reaksyon ni Chay Boz, kilalang mamamahayag at aktibistang media mula sa Ireland, sa milyun-milyong pagdalo ng mga Iranian sa libing ng Pinunong Martir ng Rebolusyon:

Pinuno ng mga Iranian ang mga kalye ng Tehran upang magpaalam sa dakilang pinuno, si Ayatollah Khamenei, na pinaslang sa mga pag-atake ng Amerika-Israel.

Sa tingin ba ninyo ito ay parang pagbabago ng rehimen?

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