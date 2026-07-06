Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Chay-Boz: Isang dagat ng mga tao sa Tehran
Reaksyon ni Chay Boz, kilalang mamamahayag at aktibistang media mula sa Ireland, sa milyun-milyong pagdalo ng mga Iranian sa libing ng Pinunong Martir ng Rebolusyon:
Pinuno ng mga Iranian ang mga kalye ng Tehran upang magpaalam sa dakilang pinuno, si Ayatollah Khamenei, na pinaslang sa mga pag-atake ng Amerika-Israel.
Sa tingin ba ninyo ito ay parang pagbabago ng rehimen?
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