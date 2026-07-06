Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Najaf at Karbala sa estado ng paghahanda / Inanunsyo na ang oras ng libing ng Pinunong Martir sa Iraq
Tagapagsalita ng Mataas na Komite ng seremonya ng libing ng dalisay na katawan ng Pinunong Martir ng Rebolusyong Islamiko sa Iraq:
Ang opisyal na seremonya ng libing ay gaganapin bukas (Martes) sa presensya ng mataas na antas na mga delegasyon ng Iraq at Iran sa Najaf Ashraf International Airport.
Ang seremonya ng libing ng mga tao ay magsisimula naman sa ika-4 ng hapon ng Miyerkules (lokal na oras) sa Banal na Karbala, at higit sa 400 prusisyon ng Husseini ang maglilingkod sa mga nagluluksa.
Ang malaking pangyayaring ito ay sasaklawin ng mahigit 3,000 Iraqi at internasyonal na mamamahayag, 2,500 kamera, at 23 live broadcast center sa buong mundo.
Para sa kalusugan ng mga pilgrim, isang espesyal na health plan ang inihanda at 150 ambulansya ang naka-deploy sa Najaf at Banal na Karbala.
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