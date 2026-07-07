Video| Huling Halik; Pagpapaalam ng Kapatid sa Martir na Lider ng Rebolusyon

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Huling Halik; Pagpapaalam ng Kapatid sa Martir na Lider ng Rebolusyon.
Isang makabagbag-damdaming sandali ang naganap sa Banal na Moske ng Jamkaran, nang ang kapatid ng martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, ay nagbigay ng kanyang huling pagpapaalam sa pamamagitan ng isang mapagmahal na halik sa noo ng yumaong lider. Ang eksenang ito ay nagpakita ng lalim ng pagkakabuklod sa pagitan ng magkakapatid at ng kanilang magkasanib na pananampalataya at katapatan sa mga mithiin ng rebolusyon.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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