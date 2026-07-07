Ang Epikong Pagdalo ng mga Tao ng Qom Ngayon sa Pagpapaalam kay "Agha ang Martir ng Iran" ay Mananatili Magpakailanman sa Kasaysayan ng Banal na Lupan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang Epikong Pagdalo ng mga Tao ng Qom Ngayon sa Pagpapaalam kay "Agha ang Martir ng Iran" ay Mananatili Magpakailanman sa Kasaysayan ng Banal na Lupang Ito.
Si Iman Attarzadeh, ang tagapagsalita ng punong-tanggapan ng paglilibing sa martir na lider ng Rebolusyon, ay nagsabi: "Matapos ang muling pagkabuhay ng mga tao ng Tehran sa paglilibing sa katawan ng aming martir na Imam, ngayon ang pagbangon ng mga tao ng Qom sa pagpapaalam kay Agha ang Martir ng Iran ay mananatili magpakailanman sa kasaysayan ng banal na lupang ito. Ang epikong ito ay nabuo sa pamamagitan ng pagpapala ng mismong mga tao na inilarawan ng aming martir na lider sa mga salitang: 'Ang mga taong ito ang siyang magtatapos sa gawain.'"
#Dapat_Tayong_Bumangon
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