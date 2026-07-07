Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pag-atake ng Di-kilalang Drone sa Isang Tanker Malapit sa Strait of Hormuz.
Iniulat ng United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) na ang isang tanker ay tinamaan ng isang di-kilalang drone sa Strait of Hormuz, na nagdulot ng pinsala sa katawan ng barko . Ito ang pangatlo sa isang serye ng mga pag-atake sa mga tanker sa loob ng 24 na oras sa estratehikong daluyan ng tubig na ito . Ang naunang dalawang pag-atake ay pinaniniwalaang tumama sa isang Qatari LNG carrier at isang Saudi-flagged oil tanker, na nagdulot ng pinsala at, sa isang kaso, ng sunog sa makina .
Bagama't walang naiulat na nasawi o pinsala sa kapaligiran mula sa pinakabagong insidente , ang mga pag-atake ay nagpapataas ng tensyon sa rehiyon. Ang mga pag-atake ay sumunod sa isang babala ng magkasanib na military command ng Iran noong nakaraang linggo na ang lahat ng tanker ay dapat gumamit lamang ng mga ruta na inaprubahan nito . Walang panig ang opisyal na kumuha ng responsibilidad para sa pinakabagong pag-atake .
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