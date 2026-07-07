Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Kalangitan ng Qom ay Nagho-host ng Pag-ikot sa Banal na Katawan ng Martir na Lider sa Paligid ng Marangal na Dambana ng Karima ng Ahl al-Bayt, si Hazrat Masoumeh (sumakanya nawa ang kapayapaan).
Ang banal na katawan ng martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, ay dinala sa isang prusisyon sa paligid ng marangal na dambana ni Hazrat Fatima Masoumeh sa Qom, kung saan ang mga nagdadalamhati ay nag-alay ng kanilang mga panalangin at pagpupugay. Ang sandaling ito ay nagpakita ng malalim na koneksyon ng martir na lider sa kanyang relihiyosong pamana at ang kanyang walang-hanggang pagmamahal sa Ahl al-Bayt.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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