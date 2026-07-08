Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Mga Walang-Damdaming Pahayag ni Trump; Ang Kasunduan sa Iran ay Tapos Na.
Si Donald Trump, ang Pangulo ng Estados Unidos, ay nagpahayag na wala na siyang interes na makipag-ugnayan sa Iran, at inangkin na ang memorandum ng pag-unawa sa pagitan ng dalawang bansa ay natapos na. Sa pagpapatuloy ng kanyang pahayag, gumamit siya ng nakakainsultong pananalita laban sa mga opisyal at sa mamamayang Iranian, at iginiit na kung ang Iran ay makakuha ng sandatang nukleyar, ito ay gagamitin nito. Muli siyang gumamit ng nagbabantang pananalita laban sa Islamic Republic of Iran.
...........
328
Your Comment