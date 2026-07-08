Video| Mga Larawan ng Pagpasok ng mga Katawan ng Pamilya ng Martir na Lider ng Rebolusyon sa Loob ng Dambana ni Hazrat Abul Fadl al-Abbas (sumakanya n

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Larawan ng Pagpasok ng mga Katawan ng Pamilya ng Martir na Lider ng Rebolusyon sa Loob ng Dambana ni Hazrat Abul Fadl al-Abbas (sumakanya nawa ang kapayapaan).
Ang mga banal na katawan ng mga miyembro ng pamilya ng martir na lider ng Rebolusyon ay dinala sa loob ng marangal na Dambana ni Hazrat Abbas sa Karbala, kung saan sila ay sinalubong ng libu-libong nagdadalamhati na nag-alay ng kanilang mga panalangin at pagpupugay. Ang makabagbag-damdaming sandaling ito ay nagpakita ng walang-hanggang sakripisyo ng pamilya ng lider sa landas ng katotohanan.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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