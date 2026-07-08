Video| Pagpasok ni Ayatollah Sayyid Muhammad Taqi al-Hakim sa Dambana ni Imam Ali (sumakanya nawa ang kapayapaan) upang Magsagawa ng Panalangin para s

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Pagpasok ni Ayatollah Sayyid Muhammad Taqi al-Hakim sa Dambana ni Imam Ali (sumakanya nawa ang kapayapaan) upang Magsagawa ng Panalangin para sa Katawan ng Martir na Lider ng Iran.
Si Ayatollah Sayyid Muhammad Taqi al-Hakim, ang kilalang iskolar at lider ng relihiyon sa Iraq, ay pumasok sa marangal na Dambana ni Imam Ali sa Banal na Najaf upang manguna sa panalangin para sa katawan ng martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Ang kanyang presensya ay nagpakita ng pagkakaisa ng mga relihiyosong awtoridad sa kanilang paggalang sa martir na lider.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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