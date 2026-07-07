  1. Home
  2. serbisyo
  3. Video

Video| Ang Kapaligiran ng Banal na Najaf Bago ang Paglilibing sa Martir na Lider ng Rebolusyon

7 Hulyo 2026 - 17:20
News ID: 1836884
Video| Ang Kapaligiran ng Banal na Najaf Bago ang Paglilibing sa Martir na Lider ng Rebolusyon

Ang Kapaligiran ng Banal na Najaf Bago ang Paglilibing sa Martir na Lider ng Rebolusyon.

Download 13 MB

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Ang Kapaligiran ng Banal na Najaf Bago ang Paglilibing sa Martir na Lider ng Rebolusyon.

Ang banal na lungsod ng Najaf ay puno ng mga nagdadalamhati mula sa iba't ibang panig ng Iraq at Iran, na nagtipon upang magbigay-pugay sa martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Ang mga lansangan ay pinalamutian ng mga itim na bandila at mga banner ng pagluluksa, at ang hangin ay puno ng mga panalangin at sigaw ng "Labbaik ya Hussain."

#Dapat_Tayong_Bumangon

#Eksklusibo_sa_ABNA

...........

328

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha