Video| Karagdagang Ulat/ Pinagsamang Operasyon ng Misil at Drone ng Iran laban sa mga Teroristang Amerikano sa Bahrain

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Karagdagang Ulat/ Pinagsamang Operasyon ng Misil at Drone ng Iran laban sa mga Teroristang Amerikano sa Bahrain.
Kasunod ng paunang tugon ng Iran sa pagsalakay ng Amerika, iniulat ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) na nagsagawa ito ng isang pinagsamang operasyon ng misil at drone na naglalayong sa 85 pangunahing mga pasilidad militar ng US, kabilang ang Base ng US Fifth Fleet sa Mina Salman, Bahrain, at ang Ali Al Salem Air Base sa Kuwait . Inilarawan ng IRGC ang pag-atake bilang isang "kinakailangan at paunang tugon" sa mga paglabag ng US sa tigil-putukan at sa pag-atake nito sa mga lugar sa baybayin at sibilyan sa Iran . Iniulat din ng IRGC na binaril nito ang isang US MQ-9 Reaper drone na sinusubukang makialam sa operasyon .
Kinumpirma ng militar ng Kuwait na ang mga air defense system nito ay humarap sa "mga pag-atake ng missile at drone ng kaaway," at tumunog ang mga air raid siren sa Bahrain . Ang escalation na ito ay naganap pagkatapos ng isang wave ng US airstrike laban sa higit sa 80 target sa Iran, na sinundan ng pag-atake sa tatlong commercial tanker sa Strait of Hormuz . Nanawagan ang mga opisyal ng Iran na ang pag-atake ng US ay naglalayong liliman ang makasaysayang seremonya ng libing para sa kanilang martir na lider . Ang kapwa pag-atake ay nagbabanta sa marupok na kasunduan sa tigil-putukan sa pagitan ng US at Iran .
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