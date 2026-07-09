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Pagdalo ng mga Panauhin mula sa 27 Bansa sa Mashhad para sa Seremonya ng Paglilibing sa Martir na Lider ng Umma

9 Hulyo 2026 - 08:16
News ID: 1837705
Pagdalo ng mga Panauhin mula sa 27 Bansa sa Mashhad para sa Seremonya ng Paglilibing sa Martir na Lider ng Umma

Pagdalo ng mga Panauhin mula sa 27 Bansa sa Mashhad para sa Seremonya ng Paglilibing sa Martir na Lider ng Umma

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagdalo ng mga Panauhin mula sa 27 Bansa sa Mashhad para sa Seremonya ng Paglilibing sa Martir na Lider ng Umma.

Tagapagsalita ng punong-tanggapan ng paglilibing at pagpapaalam sa martir na lider sa lalawigan ng Khorasan Razavi:

🔹Mahigit 4,700 dayuhang panauhin mula sa 27 bansa sa buong mundo ang dumalo sa seremonya ng pagpapaalam sa martir na lider ng Umma sa Banal na Mashhad.

#Dapat_Tayong_Bumangon

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