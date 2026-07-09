Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagdalo ng mga Panauhin mula sa 27 Bansa sa Mashhad para sa Seremonya ng Paglilibing sa Martir na Lider ng Umma.
Tagapagsalita ng punong-tanggapan ng paglilibing at pagpapaalam sa martir na lider sa lalawigan ng Khorasan Razavi:
🔹Mahigit 4,700 dayuhang panauhin mula sa 27 bansa sa buong mundo ang dumalo sa seremonya ng pagpapaalam sa martir na lider ng Umma sa Banal na Mashhad.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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