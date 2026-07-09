Isang Walang-Katulad na Pagpapaalam sa Kasaysayan; Ang Pag-ikot sa Katawan ng Dakilang Lider ng Umma ng Islam sa mga Kamay ng Milyun-milyong Nagmamaha

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Isang Walang-Katulad na Pagpapaalam sa Kasaysayan; Ang Pag-ikot sa Katawan ng Dakilang Lider ng Umma ng Islam sa mga Kamay ng Milyun-milyong Nagmamahal.
Si Iman Attarzadeh, tagapagsalita ng punong-tanggapan ng paglilibing sa martir na lider ng Rebolusyon:
🔹Ngayon, ang banal na katawan ng dakilang lider ng Umma ng Islam, ang Kanyang Kabanalang Ayatollah al-Uzma ang Martir na Imam na si Sayyid Ali Hosseini Khamenei—nawa'y pabanalin ng Diyos ang kanyang dalisay na kaluluwa—matapos ang humigit-kumulang 69 na taon, ay muling nagkaroon ng karangalan na bisitahin ang Dambana ni Amir al-Mu'minin (Imam Ali), si Imam Hussein, at si Hazrat Abal Fadl al-Abbas (sumakanya nawa ang kapayapaan).
🔹Isang walang-katulad na pagdalaw sa kasaysayan, na isinagawa sa pagpapaalam ng milyun-milyong nagmamahal at nagdadalamhati para sa kanilang martir na Imam.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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