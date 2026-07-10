Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pinalitan ng Anak ni Netanyahu ang Kanyang Apelyido.
Si Yair Netanyahu, ang panganay na anak ng Punong Ministro ng Israel, ay pinalitan ang kanyang pangalan sa "Yonatan Han" at ito na ang nakarehistro sa mga opisyal na institusyon ng rehimen. Ang hakbang na ito ay ginawa matapos ang mga alon ng internasyonal na pagkondena laban sa mga krimen at genocide ng pamilya Netanyahu. Iniulat ng Israeli newspaper na Haaretz na ang pagbabagong ito ay natuklasan sa pamamagitan ng mga dokumento ng Israeli Tax Authority, kung saan ang bagong pangalan ay nakarehistro kasama ng kanyang national ID number.
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