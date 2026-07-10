Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagpapasalamat ni Pezeshkian sa mga Tao at Pamahalaan ng Iraq sa Kanilang Pagho-host sa Martir na Lider.
Ang Pangulo ng Iran ay nagpadala ng isang mensahe sa wikang Arabe upang magpasalamat sa pamahalaan, mga tao, mga awtoridad sa relihiyon, at mga iskolar ng Iraq para sa kanilang pagho-host at maringal na pagdaraos ng seremonya ng paglilibing sa martir na lider ng Rebolusyon. Binigyang-diin ni Pezeshkian na ang mga tao ng Iran ay hindi kailanman makakalimutan ang mga eksena ng makasaysayang paglilibing na ito, at ipinahayag ang kanyang pag-asa na ang ugnayan sa pagitan ng Tehran at Baghdad ay lalong lalawak batay sa malalim na ugnayan ng pagkakapatiran, kultura, at relihiyon.
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