Video|》Pagkamatay ng Isang Mangingisdang Iraqi Dahil sa Pagbaril ng mga Puwersa ng Kuwaiti Coast Guard

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagkamatay ng Isang Mangingisdang Iraqi Dahil sa Pagbaril ng mga Puwersa ng Kuwaiti Coast Guard.
Ipinahayag ni Badran al-Tamimi, ang pangulo ng Samahan ng mga Mangingisda ng Iraq, ang pagkamatay ng isang mangingisdang Iraqi na binaril ng mga pwersa ng Kuwaiti Coast Guard . Sa kanyang panayam sa isang network ng Iraq, inilarawan niya ang mga detalye ng sinasabing kriminal na insidente na ito ng Kuwait .
Ayon sa mga ulat, ang insidente ay naganap nang ang isang patrol ng Kuwaiti Coast Guard ay nagpaputok sa isang Iraqi fishing boat na may pangalang IFB166, na ikinamatay ni Najm Abdullah Khalid, ikinasugat ng isa pa, at ikinulong ang iba pang mga tripulante . Ang katawan ni Khalid ay ibinalik sa Iraq sa pamamagitan ng Safwan border crossing, kasama ang mga sugatang mangingisda at ang tatlong pinalayang tripulante . Inakusahan din ni Al-Tamimi ang mga awtoridad ng Kuwait ng pagsasagawa ng awtopsiya sa katawan ni Khalid bago ito ibalik nang walang death certificate, at ng hindi magandang pagtrato sa mga nakaligtas na mangingisda bago ang kanilang pagpapalaya .
Samantala, itinaas ng Iraqi Foreign Minister na si Fuad Hussein ang insidente sa panahon ng kanyang pagbisita sa Kuwait noong Hulyo 8 at nanawagan para sa magkasanib na mga hakbang upang maiwasan ang mga katulad na insidente . Gayunpaman, ang insidenteng ito ay naganap laban sa backdrop ng matagal nang alitan sa dagat sa pagitan ng dalawang bansa, partikular na tungkol sa maritime boundary sa Khor Abdullah waterway, at ang kamakailang paghahain ng Iraq ng mga na-update na maritime coordinates sa United Nations, na tinutulan ng Kuwait .
#Dapat_Tayong_Bumangon
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