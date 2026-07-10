Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Malawakang Pagpapakalat ng mga Puwersa ng Hashd al-Shaabi sa Hangganan ng Iraq at Syria.
Isang mapagkakatiwalaang sanggunian sa seguridad mula sa lalawigan ng Al-Anbar sa kanlurang Iraq ang nag-ulat ng malawakang pagpapakalat ng mga pwersa ng Hashd al-Shaabi (Popular Mobilization Forces) sa mga lugar ng disyerto ng Al-Anbar na papunta sa hangganan ng Syria . Ang kilusan ng mga pwersang ito ay bahagi ng mga hakbang na pang-iwas upang patatagin ang seguridad at harapin ang anumang posibleng banta sa harap ng patuloy na pag-igting sa rehiyon .
Ang mga brigada ng Hashd al-Shaabi, na binubuo ng karamihan ng mga paramilitar na paksyon ng Shi'ite na pormal na isinama sa mga puwersa ng seguridad ng estado ng Iraq, ay malapit na konektado sa Iran at sa Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) mula noong 1980s . Ang pagpapakalat na ito ay naganap laban sa backdrop ng patuloy na mga operasyong militar at pagtaas ng presensya ng mga militias na sumusuporta sa Iran sa kanlurang Iraq .
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