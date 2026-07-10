Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Iranian Mathematics Olympiad Team ay Naging Kampeon sa Ika-apat na Internasyonal na Paligsahan sa Matematika sa Shanghai, China.
Ang pambansang koponan ng matematika ng Iran, na binubuo nina Aryan Zandi, Ersha Aziz al-Din, Sayyid Amir Hossein Tayyeb, Alireza Sharifi, Radin Nik Iqbal, at Ali Junbakhsh Najafabadi, ay nanalo ng 4 na gintong medalya at 2 pilak na medalya sa ika-apat na International Mathematics Competition sa Shanghai. Sa 49 na koponan mula sa iba't ibang bansa, nakuha nila ang kampeonato at ang unang puwesto sa pangkat, na nalampasan ang mga koponan ng Poland at Brazil.
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