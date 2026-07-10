Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Pahayag ng Isang Kilalang Tagapagbalita ng Fox News Laban kay Witkoff at Kushner: "Hindi Sila ang mga Taong Makakasundo sa Iran".
Isang kilalang tagapagbalita ng Fox News ang nagpahayag ng kanyang pagtutol kina Steve Witkoff at Jared Kushner, na nagsasabing hindi sila ang mga angkop na tao upang makipagkasundo sa Iran. Binigyang-diin niya na ang kanilang mga nakaraang rekord at paninindigan ay nagpapakita ng kawalan ng kakayahang makipag-ugnayan sa Iran sa isang makabuluhang paraan, at na ang kanilang mga diskarte ay maaaring magpalala pa ng tensyon sa halip na magdala ng kapayapaan.
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