Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Si "Muhammad" ay Naging Pinakasikat na Pangalan ng mga Sanggol na Lalaki sa England at Wales sa Ikatlong Magkakasunod na Taon
Inihayag ng National Statistics Office ng Britain na ang "Muhammad" ay ang pinakasikat na pangalan ng mga sanggol na lalaki sa England at Wales noong 2025, na ito ang ikatlong magkakasunod na taon na ang pangalan ay nangunguna sa listahan. Samantala, ang "Olivia" ay nanatili sa unang pwesto bilang pinakasikat na pangalan ng mga sanggol na babae para sa ikasampung magkakasunod na taon.
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