Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Inilathala ng CNN ang mga Larawang Pang-satellite na Nagpapakita ng Pagsisikap ng Iran na Muling Itayo ang mga Pasilidad na Nukleyar sa Parchin.
Ayon sa mga ulat ng CNN, ang mga larawang pang-satellite ay nagpapakita na ang Iran ay nagsasagawa ng mga pagsisikap upang muling itayo at patibayin ang mga pasilidad na nukleyar at militar sa Parchin, na matatagpuan mga 30 kilometro timog-silangan ng Tehran. Ang mga larawan ay nagpapakita ng pagtatayo ng isang konkretong kalasag sa isang bagong pasilidad sa Parchin, na sinundan ng pagtatakip nito ng lupa, na tila isang hakbang upang protektahan ito mula sa mga pag-atake sa hinaharap .
Ang Parchin ay matagal nang itinuturing na isa sa mga pinakasensitibong pasilidad ng militar ng Iran. Ayon sa mga eksperto na nagsuri ng mga larawan, ang gawain ay isinasagawa sa isang lugar na naiulat na tinamaan ng Israel noong Oktubre 2024 . Noong panahong iyon, ang pag-atake ay diumano'y nagdulot ng malawak na pinsala sa isang gusali na ginamit para sa pagsasaliksik at pagpapaunlad ng mga sangkap na may kaugnayan sa nukleyar. Ang kamakailang muling pagtatayo ay binibigyang-kahulugan ng mga analyst bilang isang pagtatangka na patigasin ang pasilidad laban sa mga hinaharap na pagsalakay sa himpapawid .
Ang site sa Parchin ay matagal nang pinaghihinalaan ng Western intelligence na nagsagawa ng mga eksperimento na may kaugnayan sa pagpapaunlad ng nuclear bomb mahigit dalawang dekada na ang nakalipas, bagama't patuloy na itinatanggi ng Tehran na naghahanap ito ng mga sandatang nukleyar at iginiit na ang programa nito ay mapayapa .
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