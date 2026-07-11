Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Tulay ng Aq Qala ay Bumalik sa Serbisyo 24 Oras Matapos ang Pag-atake ng Kaaway.
Ang Gobernador ng Golestan Province ay nag-ulat ng muling pagbubukas ng nasirang tulay ng Aq Qala wala pang 24 oras matapos ang pag-atake ng kaaway, at sinabi na ang operasyon ng muling pagtatayo ay isinagawa sa pamamagitan ng walang-pagod na pagsisikap at matapos kumpirmahin ang kaligtasan ng ruta. Binigyang-diin ni Ali-Asghar Tahmasebi na ang mabilis na muling pagtatayo ng mga nasirang imprastraktura ay isang praktikal na tugon sa mga banta ng kaaway, at ang proseso ng pagkumpleto at paggawa ng makabago ng tulay ay magpapatuloy sa mas mataas na mga pamantayan.
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