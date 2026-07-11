Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mapagkakatiwalaang Source: Walang Magaganap na Negosasyon Hanggang sa Magbago ang Posisyon ng Amerika.
Isang mapagkakatiwalaang source na malapit sa negotiating team ng Iran ang tumanggi sa pag-aangkin ng ilang media outlet na malapit sa rehimeng Zionist tungkol sa isang kahilingan mula sa Tehran na makipag-negosasyon sa Amerika. Iginiit ng source na ang Islamic Republic of Iran ay hindi nagsumite ng anumang kahilingan para sa negosasyon, at hangga't hindi umaatras ang Amerika mula sa mga posisyon nito, walang magaganap na negosasyon.
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