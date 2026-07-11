Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Paglunsad ng Opisyal na Website ng Kataas-taasang Lider ng Rebolusyon.
Ang opisyal na website ng Kataas-taasang Lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei, ay inilunsad na. Maaaring bisitahin ng mga tao ang Rahbar.ir upang ma-access ang pinakabagong balita, anunsyo, mensahe, talumpati, pagpupulong, larawan, video, at iba pang nilalamang may kaugnayan sa Kataas-taasang Lider ng Rebolusyong Islamiko.
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