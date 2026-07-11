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Paglunsad ng Opisyal na Website ng Kataas-taasang Lider ng Rebolusyon

11 Hulyo 2026 - 14:56
News ID: 1838710
Paglunsad ng Opisyal na Website ng Kataas-taasang Lider ng Rebolusyon

Paglunsad ng Opisyal na Website ng Kataas-taasang Lider ng Rebolusyon.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Paglunsad ng Opisyal na Website ng Kataas-taasang Lider ng Rebolusyon.

Ang opisyal na website ng Kataas-taasang Lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei, ay inilunsad na. Maaaring bisitahin ng mga tao ang Rahbar.ir upang ma-access ang pinakabagong balita, anunsyo, mensahe, talumpati, pagpupulong, larawan, video, at iba pang nilalamang may kaugnayan sa Kataas-taasang Lider ng Rebolusyong Islamiko.

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