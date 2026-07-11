Video| Kuwento ng mga Pakistani Seminary Students ng Tatlong Araw ng Paglilingkod sa Pagpapaalam sa Martir na Lider

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Kuwento ng mga Pakistani Seminary Students ng Tatlong Araw ng Paglilingkod sa Pagpapaalam sa Martir na Lider.
Ang prusisyon na "Mga Anak ng Martir na si Arif Hussaini," kasama ang mga Pakistani seminary students, ay nagbigay ng mga serbisyo sa mga nagdadalamhati mula ika-14 hanggang ika-16 ng Hulyo, at nagkwento ng kanilang bahagi sa maringal na pagpapaalam sa martir na lider ng Rebolusyon sa Qom.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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