Video| Walang-Hanggang Pag-agos ng mga Panauhin sa Libingan ng Martir na Lider; Ang Banal na Dambana ni Imam Reza ay Puno pa rin ng mga Tao

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Walang-Hanggang Pag-agos ng mga Panauhin sa Libingan ng Martir na Lider; Ang Banal na Dambana ni Imam Reza ay Puno pa rin ng mga Tao.
Ang walang-humpay na pagdagsa ng mga panauhin sa libingan ng martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, sa Banal na Dambana ni Imam Reza sa Mashhad, ay nagpapakita na ang kanyang alaala ay patuloy na umaakit ng milyun-milyong nagdadalamhati mula sa iba't ibang panig ng bansa at mundo.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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