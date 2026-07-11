Video| Mga Pag-atake ng Drone ng Hukbong Israeli sa Timog Lebanon; Target ang Bayan ng Kfar Tibnit

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Pag-atake ng Drone ng Hukbong Israeli sa Timog Lebanon; Target ang Bayan ng Kfar Tibnit.
Iniulat ng mga mapagkukunan ng Lebanon ang dalawang pag-atake ng drone ng hukbong Israeli na naglalayon sa bayan ng Kfar Tibnit sa timog Lebanon . Ang mga pag-atakeng ito ay bahagi ng patuloy na operasyon ng Israeli sa rehiyon, sa kabila ng isang kasunduang pinamagitan ng US sa pagitan ng Lebanon at Israel na naglalayong wakasan ang labanan .
Ayon sa mga ulat, ang mga drone ng Israeli ay nagsagawa ng mga pag-atake sa labas ng Kfar Tibnit noong Sabado ng umaga . Noong nakaraang araw, ang bayan ay naging pinangyarihan din ng mga pag-atake, kabilang ang isang insidente noong Hunyo kung saan isang mamamahayag ang nasugatan habang nag-uulat sa lugar . Ang mga patuloy na pag-atake na ito ay naganap laban sa backdrop ng lumalaking bilang ng mga nasawi mula sa mga opensiba ng Israeli sa Lebanon, na may mga ulat na nagsasaad ng higit sa 4,300 katao ang namatay mula noong Marso .
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