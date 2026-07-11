Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Unang Gabi ng Paggunita sa Martir na Lider sa Pamamagitan ng mga Larawan.
Ang seremonya ng paggunita sa dakilang martir na lider ay isinagawa ng Kataas-taasang Lider ng Rebolusyong Islamiko, si Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei, sa Banal na Dambana ni Imam Reza. Ang seremonyang ito ay magpapatuloy ngayong gabi at bukas ng gabi pagkatapos ng mga panalangin ng Maghrib at Isha sa Plaza ng Dakilang Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) sa Banal na Dambana ni Imam Reza.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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