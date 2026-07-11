Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Seremonya ng Paggunita sa Martir na Lider ng Rebolusyon ay Idinaos sa Nicaragua.
Ang seremonya ng paggunita at pag-alala kay Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, ang martir na lider ng Rebolusyong Islamiko, ay ginanap kasabay ng maringal na seremonya ng paglilibing ng kanyang banal na katawan sa tabi ng makalangit na dambana ni Imam Reza (sumakanya nawa ang kapayapaan). Ang seremonya ay dinaluhan ng mga embahador, mga Shiite, mga Iranian na naninirahan sa Nicaragua, at mga tagahanga ng martir na Imam sa Managua. Ang okasyon ay ginanap sa isang espiritwal at puno ng kalungkutan na kapaligiran ng paggalang sa martir na lider, sa Embahada ng Islamic Republic of Iran sa Managua, ang kabisera ng Nicaragua.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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