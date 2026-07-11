Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Seremonya ng Paggunita sa Martir na Lider sa Moscow; Pagpupuri sa Maringal na Pagdalo ng mga Tao ng Iran at Iraq sa Paglilibing.
Isang grupo ng mga Shiite sa Moscow, ang kabisera ng Russia, ay nagsagawa ng isang seremonya noong Biyernes ng gabi upang gunitain ang alaala ng martir na lider ng Rebolusyong Islamiko at purihin ang maringal na pagpapaalam ng mga tao ng Iran at Iraq sa katawan ni Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Binigyang-diin nila ang kanilang pangako na ipagpatuloy ang kanyang landas at manatiling matatag sa paglaban at pagtindig sa landas ng katotohanan.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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