Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Seremonya ng Paggunita sa Martir na Lider ng Rebolusyon ay Idinaos sa Nairobi, Kenya.
Daan-daang mga iskolar, intelektuwal, pulitikal at panlipunang personalidad, at mga tagahanga ng Ahl al-Bayt (sumakania nawa ang kapayapaan) ay nagtipon sa Islamic Republic of Iran Cultural Center sa Nairobi upang makibahagi sa seremonya ng paggunita sa martir na lider ng Rebolusyong Islamiko at ipahayag ang kanilang pakikiisa sa mga mamamayang Iranian. Ang mga tagapagsalita sa seremonya ay inilarawan ang martir na lider bilang simbolo ng pananampalataya, katarungan, paglaban, at pagkakaisa ng Umma ng Islam, at binigyang-diin na ang kanyang mga mithiin at pamana ay mabubuhay magpakailanman sa mga malayang tao sa buong mundo.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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