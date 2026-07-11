Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Magsisimula ang Pagbebenta ng Dinar para sa Arba'in sa Pamamagitan ng Kasunduan sa Rate Simula Ngayon.
Mula kaninang umaga, sinimulan na ng mga awtoridad sa pananalapi ng Iran ang pagbibigay at pamamahagi ng foreign currency para sa mga pilgrim ng Arba'in sa mga piling sangay ng mga bangko at sa network ng mga lisensiyadong money exchange sa buong bansa. Ayon sa mga panuntunang ipinatupad ng Central Bank ng Iran, ang mga Iranian pilgrim na limang taong gulang pataas ay maaaring bumili ng hanggang 200,000 Iraqi dinar sa isang napagkasunduang rate.
Ang mga bangkong itinalaga para sa pagbibigay ng currency para sa Arba'in ay ang Bank Melli, Bank Mellat, Bank Sepah, Bank Shahr, Bank Tourism, Mehr Iran Qarz Al-Hassaneh Bank, at Post Bank.
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