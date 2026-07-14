Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Inilantad ng Lebanese Media ang Apat na Antas ng Plano ng Israel para sa Pagpapatatag ng Pananakop sa Timog Lebanon.
Sa isang analytical report, inihayag ng Lebanese media na ang rehimeng Zionist, sa pamamagitan ng paglikha ng isang security belt at pagpapatupad ng isang "floating occupation" na estratehiya, ay nagsisikap na mapanatili ang pangmatagalang kontrol nito sa timog Lebanon at gawin itong bahagi ng proseso ng pampulitikang negosasyon. Ayon sa ulat, ang estratehiya ng Tel Aviv ay nakabatay sa ground occupation, "fire control," pag-angkin ng pagkakaroon ng mga imprastraktura ng Hezbollah, at paggamit ng "test zones" bilang bargaining chip—isang diskarte na ang layunin ay mapanatili ang kalayaan ng aksyong militar kahit na sa labas ng mga okupadong lugar.
...........
328
Your Comment