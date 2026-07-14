Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Foreign Minister ng Oman: Sa loob ng 45 Taon, Ginamit nila ang Kasinungalingang "Banta ng Iran" upang Militarize ang Persian Gulf.
Si Badr al-Busaidi, ang Foreign Minister ng Oman, sa isang artikulo sa pahayagang Le Monde, ay nagbigay-diin na ang patakaran ng "pagsugpo sa Iran" sa loob ng mahigit apat na dekada ay batay sa isang maling palagay, at ang kamakailang digmaan ay nagpakita na ang estratehiyang ito at ang malawak na bilang ng mga base militar at armas sa rehiyon ay hindi naging epektibo. Sa pagbibigay-diin sa pangangailangan na muling suriin ang istruktura ng seguridad ng Persian Gulf, itinuring niya ang rehimeng Zionist bilang pangunahing banta sa seguridad ng rehiyon, at nanawagan para sa pagwaksi sa patakaran ng pagsugpo, paglipat sa isang komprehensibong sistema ng seguridad na may partisipasyon ng lahat ng mga baybayin na bansa, at muling pagsasaayos ng mga ugnayang panseguridad sa Amerika.
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