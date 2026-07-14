Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Paglalagay ng 6,000 Metro Kuwadrado ng mga Canopy sa Kufa Mosque para sa Pagtanggap sa mga Panauhin ng Arba'in.
Ang Dakilang Moske ng Kufa, bilang bahagi ng mga serbisyong paghahanda nito para sa pagtanggap sa mga panauhin ng Arba'in, ay naglalagay ng 6,000 metro kuwadrado ng mga canopy sa mga patyo at mga daanan upang lumikha ng angkop na kapaligiran para sa mga darating na panauhin.
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