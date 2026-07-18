Video| Sa Kauna-unahang Pagkakataon; Tumpak na Pagtama sa Isang Lumalabag na Tanker sa Strait of Hormuz mula sa Pananaw ng mga Suicide Drone

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Sa Kauna-unahang Pagkakataon; Tumpak na Pagtama sa Isang Lumalabag na Tanker sa Strait of Hormuz mula sa Pananaw ng mga Suicide Drone.
Sa isang panibagong pagpapakita ng husay at kahusayan ng mga pwersang pandagat ng Iran, ang mga imaheng kuha mula sa mga suicide drone ng bansa ay nagdokumento ng isang tumpak na pag-atake sa isang tanker na lumalabag sa mga regulasyon sa Strait of Hormuz .
Ang mga drone na ito, na kabilang sa isang malawak na armada ng mga sasakyang pandagat na walang tao (unmanned surface vehicles o USVs), ay idinisenyo upang magsagawa ng mga one-way attack mission, na may dalang mga eksplosibo at tumatama sa kanilang mga target nang may katumpakan . Ang kanilang operasyon ay hindi lamang isang pagpapakita ng kapangyarihan kundi isang mahalagang bahagi ng diskarte ng Iran upang mapanatili ang seguridad at kontrol sa estratehikong daluyan ng tubig na ito, lalo na sa panahon ng mataas na tensyon sa rehiyon .
...........
328
Your Comment