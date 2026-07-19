Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pasibong reaksiyon ni Trump sa matinding suntok ng Iran sa Jordan; "Nakakalungkot!"
Unang reaksiyon ni Trump sa pagkamatay ng 2 sundalong Amerikano sa pag-atake ng Iran sa Jordan:
Nakakalungkot, talagang napakalungkot na pangyayari. Kinamumuhian naming makakita ng ganito. Sila ay namatay sa paglilingkod sa ating bansa.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, sa kanyang unang pampublikong reaksiyon sa pagkamatay ng dalawang sundalong Amerikano sa kamakailang pag-atake ng Iran sa isang base sa Jordan, ay inilarawan ang pangyayaring ito bilang "napakalungkot" at sinabi: "Kinamumuhian naming makakita ng ganito. Sila ay namatay sa paglilingkod sa ating bansa."
Ang mga pahayag na ito ay ginawa habang ang mga pag-atake ng missile ng Iran sa mga base ng Amerika sa Jordan sa mga nakalipas na linggo ay lubhang nagpataas ng military tensions sa pagitan ng dalawang bansa. Hanggang Hulyo 19, 2026, ang mga military officials ng Amerika ay hindi nagbigay ng karagdagang detalye tungkol sa pangyayaring ito at sa uri ng posibleng tugon ng Washington.
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