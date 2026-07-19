Video| Sinabi ni Araghchi: Sinabi ng Amerika sa mga Pinuno ng Rehiyon na Maghintay ng Isang Buwan, Tapos na ang Iran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Sinabi ni Araghchi: Sinabi ng Amerika sa mga Pinuno ng Rehiyon na Maghintay ng Isang Buwan, Tapos na ang Iran.
Si Seyyed Abbas Araghchi ay nagsabi na ginawa ng Amerika na maniwala ang ilang mga pinuno ng rehiyon na "maghintay lamang ng isang buwan, at ang Iran ay matatapos na," at ayon sa kanya, ang ilan sa kanila ay naniwala sa pagtatasa na ito. Idinagdag din niya na ang isa sa mga pinuno ng rehiyon ay nagbanta ng isang military attack laban sa Iran, at sinabi: "Binabalaan ko siya na sa kaganapan ng anumang pag-atake, kami ay direktang papasok sa digmaan at tatawagin ang Arabong bansa na iyon bilang target hanggang sa katapusan ng labanan."
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