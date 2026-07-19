Video| Malawakang Pagpapakita ng Mensahe ng Lider ng Rebolusyon sa Social Media

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Malawakang Pagpapakita ng Mensahe ng Lider ng Rebolusyon sa Social Media.
Ang pambansang pagkakaisa, ang mga di-malilimutang aral para sa kaaway, at ang pagkakapatiran sa pagitan ng mga bansa ng Iran at Iraq ay kabilang sa mga pangunahing tema ng kamakailang mensahe ng Kataas-taasang Lider ng Rebolusyon tungkol sa paglilibing sa martir na lider ng Umma, na nagkaroon ng malawakang pagpapakita sa social media. Ang mga keyword na ito ay malawakang ibinahagi sa mga social network sa mga nakaraang oras at nakatanggap ng atensyon mula sa mga gumagamit at aktibista ng media.
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