Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mahalagang mensahe ng Kataas-taasang Pinuno ng Rebolusyon sa tapat at nagpupunyaging mamamayan ng Iraq: Ang milyun-milyong libing ng "tagapagdala ng watawat ng paglaban" ay nagbago sa mga ekwasyon ng mga mapang-api
Ang Kanyang Kabanalan si Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei, sa isang makabayang mensahe, ay nagpuri sa paglikha ng walang-kaparis na epiko ng libing ng dalisay na katawan ng Martir na Pinuno sa mga banal na dambana ng marangal na mamamayan ng Iraq, at nagdiin: "Ang milyun-milyon at walang-kaparis na libing na ito ng tagapagdala ng watawat ng paglaban ay nagpakita ng ganap na pagpapakita ng pagkakaisa, kapatiran, at pagkakasundo sa pagitan ng dalawang bansa ng Iraq at Iran... Ngayon ay naunawaan ng dakilang Satanas, ang kriminal na Amerika, na ang patuloy na walang-abala at mapang-aping presensya nito sa rehiyon ay isa lamang walang saysay na guni-guni."
Itinuring ng Kanyang Kabanalan ang walang-kaparis na pagdalo ng mga tao sa makasaysayang pamamaalam na ito bilang pumipigil sa mga pakana ng mga kaaway na maghasik ng pagkakabaha-bahagi, at nagpahayag: "Ang pagdalo ng ilang sampu-sampung milyon kapwa sa Iran at sa Iraq, sa okasyon ng libing at paghahatid sa Martir na Imam na Punong-punong-laban (nawa'y pataasin ng Diyos ang kanyang marangal na katayuan), ay lumikha ng isang bagong kabanata ng kamalayan at pag-arte upang baguhin ang mga paunang-gawa na ekwasyon ng mga mapang-api."
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