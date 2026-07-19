Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang UAE ay nanawagan para sa agarang pagtigil ng mga tensyon at pagbabalik sa mesa ng negosasyon
Ang Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng UAE, sa pagpapahayag ng pag-aalala sa mga pagbabago sa rehiyon, ay nagbigay-diin sa pangangailangan ng pagpipigil sa sarili ng lahat ng panig upang maiwasan ang paglaganap ng kawalan ng seguridad at kawalang-tatag, at nanawagan para sa pagpapanatili ng seguridad at pagpapatuloy ng paglalayag sa Strait of Hormuz.
Abu Dhabi – Ahensyang Balita ng WAM – Ang Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng United Arab Emirates, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang pahayag, ay hinimok ang lahat ng panig na sangkot sa mga tensyon sa rehiyon na agad na ihinto ang mga labanan at bumalik sa mesa ng negosasyon. Ang ministeryong ito, sa pagpapahayag ng malalim na pag-aalala sa mga kamakailang pagbabago, ay nagbigay-diin sa pangangailangan ng pagpipigil sa sarili upang maiwasan ang paglaganap ng kawalan ng seguridad at kawalang-tatag sa rehiyon, at nanawagan para sa pagpapanatili ng seguridad at pagpapatuloy ng paglalayag sa Strait of Hormuz bilang isang mahalagang prayoridad.
Ang pahayag ng Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng UAE ay inilabas habang ang military tensions sa pagitan ng Iran at Amerika sa mga nakalipas na linggo ay lubhang tumindi at ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz ay nakaranas ng malubhang pagkagambala. Hanggang Hulyo 19, 2026, ang mga opisyal ng Iran at Amerika ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa kahilingang ito.
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