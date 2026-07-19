Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Babala ng mga opisyal ng Palestinian at Arabo tungkol sa pagbabago ng demograpikong komposisyon ng Jerusalem sa pulong sa Cairo
Ang internasyonal na pulong na "Jerusalem; ang frontline sa pagharap sa sapilitang paglilipat, pagsasanib, at ang susi sa makatarungan at pangmatagalang kapayapaan" ay ginanap sa Cairo, sa pakikipagtulungan ng Organization of Islamic Cooperation at ng UN Committee on the Rights of the Palestinian People.
Ang mga kalahok, sa pagpapahayag ng pag-aalala sa pagdidiin ng mga aksyon ng Zionist regime sa Jerusalem, sa West Bank, at sa pagpapatuloy ng digmaan sa Gaza, ay nanawagan para sa agarang aksyon ng pandaigdigang komunidad upang ihinto ang mga patakaran ng sapilitang paglilipat, pagsasanib, at pagtatayo ng mga settlement.
Binigyang-diin ng mga naroroon sa pulong na ang pagprotekta sa Jerusalem ay isang kondisyon para sa pagkamit ng makatarungan at pangmatagalang kapayapaan, at ang pagpapatuloy ng pananakop ay naglalagay sa solusyon ng dalawang estado sa seryosong banta.
Cairo – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang internasyonal na pulong na "Jerusalem; ang frontline sa pagharap sa sapilitang paglilipat, pagsasanib, at ang susi sa makatarungan at pangmatagalang kapayapaan" ay ginanap sa Cairo, sa pakikipagtulungan ng Organization of Islamic Cooperation at ng UN Committee on the Rights of the Palestinian People. Ang mga kalahok, sa pagpapahayag ng pag-aalala sa pagdidiin ng mga aksyon ng Zionist regime sa Jerusalem, sa West Bank, at sa pagpapatuloy ng digmaan sa Gaza, ay nanawagan para sa agarang aksyon ng pandaigdigang komunidad upang ihinto ang mga patakaran ng sapilitang paglilipat, pagsasanib, at pagtatayo ng mga settlement.
Binigyang-diin ng mga naroroon sa pulong na ang pagprotekta sa Jerusalem ay isang kondisyon para sa pagkamit ng makatarungan at pangmatagalang kapayapaan, at ang pagpapatuloy ng pananakop ay naglalagay sa solusyon ng dalawang estado sa seryosong banta. Ang pulong na ito ay ginaganap habang ang mga tensyon sa mga lugar ng Palestinian sa mga nakalipas na buwan ay umabot sa kanilang pinakamataas na antas. Hanggang Hulyo 19, 2026, ang Zionist regime ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga kahilingang iniharap sa pulong na ito.
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