Video| Kuwento ng Isang Estudyanteng Pakistani Tungkol sa Pagmamahal sa Lider ng Rebolusyon; "Siya ay Naglingkod sa Lahat ng mga Inaapi sa Mundo"

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Kuwento ng Isang Estudyanteng Pakistani Tungkol sa Pagmamahal sa Lider ng Rebolusyon; "Siya ay Naglingkod sa Lahat ng mga Inaapi sa Mundo".
Isang Pakistani doctoral student sa Unibersidad ng Tehran ay nagsabi: "Sa palagay ko, ang posisyon na mayroon siya para sa buong mundo at para sa mga inaapi sa buong mundo ay napakalaking serbisyo. Ang mga Pakistani ay lubos na nagmamahal sa kanya, at kung ngayon ay nagagawa nilang manindigan laban sa paniniil, ito ay mula sa kanyang mga kaisipan." Idinagdag niya: "Pagbalik namin sa Pakistan, nakita namin na ang pag-iisip ng mga tao ay ganap na nagbago, at marami ang umibig sa mga Shiite ng mundo at lalo na kay Agha Khamenei. Kami ay tunay na ipinagmamalaki at nais naming ipaghiganti si Agha at wasakin ang Israel, na sa kalooban ng Diyos ay mangyayari."
#Dapat_Tayong_Bumangon
...........
328
Your Comment