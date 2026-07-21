Video| Ang Militar na Media ng Yemen ay Naglabas ng Video na Nagpapahayag ng Pagsisimula ng Naval Blockade Laban sa Kaaway na Saudi

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Militar na Media ng Yemen ay Naglabas ng Video na Nagpapahayag ng Pagsisimula ng Naval Blockade Laban sa Kaaway na Saudi.
Inihayag ng mga puwersang militar ng Yemen, na pinamumunuan ng kilusang Ansar Allah (Houthi), ang pagsisimula ng isang naval blockade laban sa Saudi Arabia, na minarkahan ang pinakamalaking direktang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng dalawang panig sa loob ng ilang taon . Ang anunsyo ay ginawa ni Yahya Saree, ang tagapagsalita ng militar ng Houthi, sa isang pahayag na nagsasabing ang maritime embargo laban sa Saudi Arabia ay magkakabisa kaagad batay sa "equation ng 'mata sa mata'" .
Ang desisyong ito ay ginawa bilang tugon sa tinatawag nilang "di-makatarungan at mapang-aping pagkubkob" na ipinataw ng Saudi Arabia sa Yemen, at bilang isang ganti sa kamakailang pag-atake ng Saudi-led coalition sa Sanaa International Airport . Ang blockade, na pangunahing naglalayon sa Bab el-Mandeb Strait, ay nagbabanta na hadlangan ang mga ruta ng kalakalan sa dagat ng Saudi Arabia, partikular ang pag-export ng langis sa pamamagitan ng Red Sea . Ang hakbang na ito ay nagdaragdag sa mga umiiral nang pagkaantala malapit sa Strait of Hormuz, kung saan ang mga kaalyado ng Iran ng Houthis ay nagpataw ng mga paghihigpit sa pandagat .
Ang mga puwersang Houthi ay nagbabala na handa silang magbigay ng "malupit na tugon" sa anumang "mga hangal na gawain" ng Saudi Arabia at nanawagan sa kanilang mga tagasuporta na ipagpatuloy ang pangkalahatang mobilisasyon . Samantala, ang Saudi-led coalition ay nangako na tutugon "nang matatag" sa banta na ito at sinimulan na ang mga hakbang sa proteksyon para sa kanilang mga barko na dumadaan sa Bab el-Mandeb strait .
...........
328
Your Comment