Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Binati ng Ansarallah, Hezbollah, at Muslim Brotherhood ang Pagpili kay Khalil al-Hayya.
Ang kilusang Ansarallah ng Yemen, sa isang pahayag, ay binati ang pagpili kay Khalil al-Hayya bilang pinuno ng political bureau ng Hamas, at binigyang-diin na ang pagpipiliang ito ay nagpatunay sa hindi pagkatalo ng paglaban. Ang Hezbollah ng Lebanon at ang Muslim Brotherhood ay binati rin si al-Hayya, na tinawag itong tanda ng pagpapatuloy ng landas ng paglaban, ang pagkakaisa ng organisasyon ng Hamas, at ang kakayahan ng kilusan na muling itayo at ipagpatuloy ang pamumuno nito.
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