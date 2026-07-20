Video| Pag-iigting ng Seguridad sa New York Kasunod ng Pagsabog at Engkwentro sa "Federal Plaza"/ Kumpletong Pagkubkob sa Pinangyarihan ng Insidente s

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pag-iigting ng Seguridad sa New York Kasunod ng Pagsabog at Engkwentro sa "Federal Plaza"/ Kumpletong Pagkubkob sa Pinangyarihan ng Insidente sa New York.
Isang insidente ng seguridad sa harap ng "Federal Plaza" building sa New York City ang nagresulta sa paglikas ng gusali at sa malawakang pag-deploy ng pulisya. Kinumpirma ng New York Police na ang insidente ay isang kumbinasyon ng pamamaril at paggamit ng mga pampasabog. Kaagad pagkatapos ng insidente, ang mga federal agents at pulis ay dumating sa lugar at matagumpay na naaresto ang salarin. Ang mga bangketa at lansangan na patungo sa gusali ay isinara, at ang kumpletong utos ng paglikas ay inilabas.
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