Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Larawan ng mga Lumalabag na Barko na Noong Huling Gabi, sa Pag-udyok at Pagpilit ng Mamamatay-Batang Hukbo ng Amerika, ay Nagtangkang Pumasok at Lumabas sa Hindi Ligtas at Mapanganib na Ruta sa Timog ng Strait of Hormuz.
Ang mga larawan ng mga barkong lumalabag sa mga regulasyon sa Strait of Hormuz ay inilabas, na nagpapakita ng kanilang mga pagtatangka na pumasok at lumabas sa isang hindi ligtas at mapanganib na ruta sa timog ng kipot noong huling gabi. Ang mga barkong ito, na pinaniniwalaang kumikilos sa ilalim ng pag-udyok at pagpilit ng mga pwersang Amerikano, ay nagdulot ng tensyon sa rehiyon at pinilit ang mga pwersa ng paglaban ng Iran na gumawa ng mga hakbang upang mapanatili ang seguridad at kaayusan sa estratehikong daluyan ng tubig na ito.
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