Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Larawang Pang-satellite ng Pinsalang Dulot sa Bahagi ng mga Pasilidad Militar ng Amerika sa Erbil Airport, Iraq, Dahil sa mga Pag-atake ng Iran.
Ang mga larawang pang-satellite mula sa Erbil airport ay nagpapakita ng pinsalang dulot sa mga pasilidad militar ng Amerika sa paliparan, kasunod ng mga pag-atake ng Iran. Ang mga larawan ay nagpapakita ng pagkasira ng ilang mga gusali at imprastraktura na ginagamit ng mga puwersang Amerikano, na nagdulot ng pagkalito at kawalan ng katiyakan sa hanay ng mga kaaway.
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