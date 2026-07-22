Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang 1.7 Milyong Komunidad ng mga Muslim sa Italya sa Gitna ng "Ikalawang-Klaseng Pagkamamamayan"; Mula sa Kakulangan ng mga Moske hanggang sa Hamon ng Paglilibing sa mga Namatay.
Ang 1.7 milyong komunidad ng mga Muslim sa Italya ay nahaharap sa pagtaas ng mga security pressure at religious restrictions sa mga nakaraang taon. Iniulat ng mga ulat na ang gobyerno, lalo na pagkatapos ng mga pangyayari noong Setyembre 11 at ang migration crisis, ay nagpatibay ng isang security-oriented na diskarte sa mga Muslim, at sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga relihiyosong aktibidad, pagtatayo ng mga moske, at edukasyon ng mga imam, ay naglalayong kontrolin ang mga Islamic institution. Bukod sa mga limitasyong ito, ang kakulangan ng mga opisyal na moske, mga problema sa paglilibing ng mga patay, kawalan ng mga imprastrakturang pang-edukasyon na angkop sa mga pangangailangan ng mga Muslim, at ang paglaganap ng mga Islamophobic na diskurso mula sa mga right-wing na grupo ay kabilang sa mga pinakamalaking hamon ng komunidad na ito. Gayunpaman, binibigyang-diin ng mga Muslim sa Italya ang pagpapanatili ng kanilang relihiyosong pagkakakilanlan, mapayapang pamumuhay, at aktibong pakikilahok sa lipunan.
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